Si è spento dopo 9 anni di coma Mattia Maestri, il bimbo di Coredo, in Trentino: aveva 4 anni quando mangiò del formaggio con latte crudo contaminato e fu colpito da una grave infezione da Escherichia coli.

Ad annunciarlo è stato il padre, Giovanni Battista Maestri, tramite il T quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige. “Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa”.

9 anni di battaglie senza sosta per Giovanni Battista e il suo Mattia, che dopo quel giorno entrò in uno stato vegetativo dal quale non si è mai ripreso.

Maestri ha trasformato in tutti questi anni il suo dramma personale in qualcosa che potesse essere utile al prossimo, fondando un’associazione e facendo appello tramite social, giornali e tv parlando della sua storia e di quanto si debba fare attenzione alle conseguenze che il latte crudo può comportare soprattutto nei più piccoli.

La sentenza emessa dalla Cassazione aveva confermato le responsabilità del caseificio e le condanne per lesioni colpose.