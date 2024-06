Sbatte contro gli scogli e muore a La Maddalena, addio all’ufficiale della Marina Pietro Stipa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato identificato il giovane che ha preso la vita in seguito al naufragio del gommone nelle acque di La Maddalena, in Sardegna. Si chiamava Pietro Stipa, aveva 26 anni ed era toscano dell’Argentario: lavorava come il giovane sottoufficiale della nucleo Sdai della Marina. L’imbarcazione ha sbattuto contro gli scogli, lui è caduto in acqua ed è morto. All’arrivo dei soccorsi è stata portata al sicuro una ragazza che era con Stile: è miracolosamente viva e illesa ma, comprensibilmente, sotto choc per quanto accaduto.