Navette serali e notturne tra Cagliari e le principali località turistiche del Sud Sardegna, incentivi alle imprese che investono in eventi e destagionalizzazione e un confronto con i Comuni sui costi, a partire dalla Tari. Sono le proposte di Confcommercio Sud Sardegna, Fipe e Silb per trasformare l’aumento delle presenze turistiche in maggiori ricadute economiche per imprese, occupazione ed eventi.

Sul fronte della mobilità, Fipe e Silb chiedono collegamenti serali e notturni tra Cagliari, Villasimius, Pula, Costa Rei e le principali località costiere, per favorire gli spostamenti dei turisti anche nelle ore successive alla giornata al mare. “Una mobilità serale efficiente significa più sicurezza, maggiori opportunità per i visitatori e nuove occasioni di lavoro per le imprese”, afferma Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

Secondo i dati Mastercard elaborati dall’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, tra gennaio e agosto 2026 la spesa turistica nell’Isola è aumentata del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre ad agosto la crescita è stata del 7%.

Confcommercio propone inoltre incentivi per le attività che organizzano eventi, musica e spettacoli nei periodi di minore affluenza. Ad agosto la categoria Mastercard “Intrattenimento” ha rappresentato il 3,46% della spesa rilevata, con una crescita del 3% su agosto 2025 e del 15% su luglio. I dati non consentono tuttavia di isolare la spesa specifica dei locali da ballo e svago.

Tra gennaio e agosto i ristoranti hanno rappresentato il 22,7% della spesa turistica, mentre la categoria “Bar, negozi di vino e liquori” ha inciso per il 5,6%, segnando una crescita del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Infine, Fipe e Silb chiedono un confronto con i Comuni sulla Tari e sulla fiscalità locale, alla luce dei costi sostenuti dalle imprese per superfici, personale, energia e sicurezza. “Se vogliamo allungare davvero la stagione dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di investire”, sottolinea Andrea Massa, presidente Silb Confcommercio Sud Sardegna. “Servono incentivi per chi crea eventi e occupazione, collegamenti serali tra Cagliari e le località costiere e un confronto sui costi, compresa la Tari”.