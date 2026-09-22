“Continueremo su questa strada, più videosorveglianza nei punti critici, un regolamento comunale di igiene e ambiente aggiornato e strumenti più efficaci per individuare i responsabili”. L’ambiente si difende anche facendo rispettare le regole: “Bisogna che ce l’abbiano molto chiaro, chi abbandona rifiuti danneggia tutta la comunità. Deturpa il territorio e costringe i cittadini a sostenere costi maggiori per rimediare all’inciviltà di pochi” spiega il primo cittadino Michele Cossa.

“Per questo abbiamo rafforzato la presenza sul territorio. Nel corso del 2026 la Polizia Locale è intervenuta in oltre 30 aree di Sestu, dal centro abitato a Cortexandra, da Is Coras a San Gemiliano a Su Moriscau. Sono scattate sanzioni, segnalazioni all’Autorità giudiziaria e interventi di ripristino. E dove la vigilanza è diventata più frequente, gli abbandoni sono diminuiti.

Continueremo su questa strada: più videosorveglianza nei punti critici, un Regolamento comunale di igiene e ambiente aggiornato e strumenti più efficaci per individuare i responsabili.