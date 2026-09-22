Un dolore senza fine quello per Francesco e Gabriele, i due diciottenni morti nello schianto in scooter al Poetto di Quartu. E come potrebbe essere altrimenti. Due ragazzi, amici inseparabili, con dentro la gioia di vivere e prendersi il mondo che solo a quell’età si prova. La forza dell’adolescenza spezzata da un tragico destino in un’alba di fine estate. Insieme, fino alla fine e oltre Filippo e Gabriele: sui social il loro ricordo, il rimpianto, il dolore sono fortissimi e quotidianamente presenti. Un pensiero, un video, una foto, una canzone: ognuno esprime il proprio dolore. Come Emanuele Stochino, che ai due ragazzi ha dedicato una poesia condivisa sui suoi social dal papà di Filippo, Francesco. Eccola, di seguito, nel ricordo dei due ragazzi.

Cerchi senza fine – di Emanuele Stochino

A Filippo e al suo amico Gabriele

Nei brividi dell’adolescenza

vibrano incessanti sotto pelle

le stelle all’albeggiare,

mischiandosi alla brezza

non fredda del maestrale

ma calda, bollente

del levante a soffocare.

Due cerchi di metallo

avanzano leggeri e spensierati

lucidi e cromati

occhi umidi di pianto

che sferzano l’asfalto.

Notte pura, senza fine,

concentrati in un soffio,

leva via quell’energia.

Scarica l’aria turgida

di un’estate al termine

nel lungo andare placido,

senza scintille; spegni piano

questo mare appena acceso

dagli inconsapevoli artificieri

di uno svagato destino.

Ormai s’intrecciano dita

Come Fili sospesi

che acchiappano il vuoto,

miraggio di libertà

steso senza sconforto.

Volo d’Angeli

verso l’ignoto.

Ditemi perché

siete due aliti elevati

nell’amicizia senza fine.

Dio, Tu che regoli e decidi

l’umanità ignara dei tuoi disegni

così difficili da spiegare

a noi, viaggiatori casuali,

rendi almeno semplici

questi versi a chi rimane.

Fai che questi calici amari

possano dare una sola ragione

per continuare a sperare.

Dai, almeno questo lo devi.

Stacca almeno un sogno

ancora da realizzare

in bianco come assegno a pagare;

fai volare questi sogni

rapiti controvento

attorno a chi permane,

in attesa di riabbracciare

l’adorato, inseparabile valore.