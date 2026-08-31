Non ce l’ha fatta Giannangela Merella, 83 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nel centro di Sassari. La pensionata è morta nella notte all’ospedale Santissima Annunziata, dove era stata ricoverata in seguito all’incidente avvenuto ieri mattina in via Amendola.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio con via Don Minzoni, quando è stata centrata da una vettura condotta da una 27enne. L’impatto le ha provocato traumi molto gravi.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e della Polizia locale. Dopo il trasporto al pronto soccorso, inizialmente le condizioni dell’83enne apparivano stabili nonostante la gravità delle ferite. Nel corso del pomeriggio, però, il quadro clinico è peggiorato e la donna è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Durante la notte è sopraggiunto il decesso.

Sulla tragedia è ora al lavoro la Procura di Sassari, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. La 27enne alla guida dell’auto risulta indagata. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione della magistratura, in attesa degli accertamenti medico-legali che dovranno contribuire a ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente.