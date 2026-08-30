La terra è ancora fumante ma loro sono già lì per un abbraccio a chi ha perso tutto a causa del devastante rogo che ha distrutto tutto.

Terre, allevamenti, capannoni, aziende: anche animali bruciati vivi, che non sono riusciti a scappare dal fuoco assassino.

I volontari della VAB Sinnai sono arrivati ad Arzana: “La terra intorno è ancora fumante e le ferite sul territorio sono profonde, ma la macchina della solidarietà si è messa subito in moto. Siamo sul posto per consegnare foraggio a un’azienda agricola locale, per garantire il sostentamento degli animali rimasti improvvisamente senza nulla.

Di fronte alla distruzione, la risposta più forte è l’unione e l’aiuto reciproco” comunicano i volontari dal cuore d’oro.