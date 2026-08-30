Ha toccato il cuore di tutti la storia di Bella Moka, la pitbull arrivata in condizioni disperata alla clinica Due Mari di Oristano. L’amore di tutto il personale e della dottoressa Monica Pais, la padrona dell’indimenticabile Palla, stanno permettendo alla cagnolina di fare, giorno per giorno, progressi e miglioramenti che ci si augura portino ad una guarigione completa. Difficile dimenticare le primissime immagini di Bella Moka, con gli occhi pieni di paura e la codina tremante nascosta fra le zampe.

L’ultimo traguardo traguardo raggiunto da Bella Moka è la prima uscita al guinzaglio attorno alla clinica.

“Oggi #BellaMoka è uscita per la prima volta al guinzaglio fuori dalla clinica. Ha dimostrato pacatezza e coraggio sebbene sia evidente che nessuno mai l’ha portata al guinzaglio”, spiegano dalla clinica. “Ha fatto un giro lungo attorno alla clinica , ha incontrato gatti liberi , cani al guinzaglio e addirittura due cani le hanno abbaiato e ringhiato contro dietro ad un cancello ..

Lei non ha mosso un baffo .

Zoppa ma fiera con le sue ferite che sembra uscita da un campo minato , guadagna passo passo la sua nuova vita . Alla faccia di chi ha permesso che quasi morisse ..

Il suo percorso sarà ancora lungo , dovrà subire diverse chirurgie per la ricostruzione di quel che resta dell’orecchio e la risoluzione del prolasso . Ma lei dimostra il carattere dei Pit , seria , intelligente , bella . Non ci sono foto , Monica era troppo emozionata per farne .

Forza #Moka , forza Monica”.