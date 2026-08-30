Nelle prime ore della notte, i Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, con l’accusa di evasione.
L’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava nei pressi di un noto locale della zona costiera in evidente violazione delle prescrizioni imposte.
I Carabinieri, accertata l’assenza di qualsiasi autorizzazione che potesse giustificare l’allontanamento dall’abitazione, lo hanno immediatamente bloccato e condotto in caserma.
Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio.