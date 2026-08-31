È stata prorogata la sospensione del trattato di Schengen fra Italia e Spagna, decisa a seguito della crisi migratoria di Ceuta. La misura sarà in vigore per altri 15 giorni.

La proroga è stata notificata all’UE. “La decisione è stata assunta”, comunica il Viminale, “in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione”.

“L’abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l’analisi fatta dagli specialisti indica che permangano le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d’altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all’Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata”, la spiegazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.