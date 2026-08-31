Presidi e proteste contro i maxi impianti green: Da Selargius a Mandas cittadini e comitati si schierano contro i progetti in nome dell’energia rinnovabile previsti su terreni agricoli e siti archeologici. Non solo: a Guspini spunta una nuova proposta, il parco fotovoltaico galleggiante, sul laghetto Is Sennoredas.

Mentre a Selargius si dovranno coltivare batterie, a Guspini si pescheranno pannelli adagiati sulla superficie dell’acqua e a Mandas i giganti ventilatori gireranno sopra un villaggio antico ricoperto da un importante smottamento del terreno tanti secoli fa.

La battaglia contro la speculazione energetica entra nel vivo e riscalda gli animi di chi si oppone alla realizzazione degli impianti e cerca di trovare un giusto compromesso.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (28 agosto 2026) uno specifico atto d’intervento nella procedura di autorizzazione unica per l’impianto di accumulo energetico (200 MW) progettato dalla società milanese Atena Storage srl nella zona agricola diCuccuru Matta Masonis, nel territorio comunale di Selargius.

“Il 4 agosto è comparso all’albo pretorio del Comune di Selargius l’avviso di pubblicazione degli espropri e delle servitù di elettrodotto relativo al progetto dell’impianto di accumulo elettrochimico BESS da 200 MW, proposto da Atena Storage” spiega il Comitato di difesa del territorio No Tyrrhenian Link.

“Abbiamo preparato un atto formale di intervento nel procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 241 del 1990, che abbiamo inviato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e a tutti gli enti competenti.

Nel documento contestiamo, con riferimenti puntuali agli elaborati e alle norme: la collocazione dell’impianto in area che la legge regionale sarda classifica come non idonea; gli effetti cumulativi di più opere che convergono sullo stesso nodo elettrico, valutate una per una come se le altre non esistessero; la sicurezza idraulica dei fondi e delle case poste a valle; la sicurezza antincendio di una tecnologia che presenta rischi specifici; la tutela del suolo agricolo irriguo e delle colture; la viabilità rurale, larga pochi metri, su cui dovrebbero passare contemporaneamente più cantieri; a tutela archeologica e paesaggistica; e i vizi del procedimento: un avviso pubblicato senza le forme che la legge prescrive, e atti depositati che non consentono a un proprietario di capire cosa gli succederà nel terreno.

Nessuna compensazione, nessuna opera accessoria ci renderà il territorio che stanno cercando di devastare.

Quello che chiediamo è che l’opera non sia autorizzata in questo sito”.

Mandas e Gesico si rivoltano contro le torri eoliche che le società vorrebbero far sorgere dove un probabile esteso villaggio sparì sotto cumuli di fango e detriti.

Infatti c’è una strada romana o nuragica sottoterra, a causa di uno smottamento del terreno che ancora oggi mette in pericolo il territorio.

Questa è solo una delle tante osservazioni proposte per contrastare il progetto.