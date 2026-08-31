Stop degrado al Bastione Saint Remy: la giunta comunale di Cagliari ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro degli infissi della passeggiata coperta. L’intervento riguarderà 28 infissi, oggi in stato di degrado, con l’obiettivo di fermare le infiltrazioni e migliorare il comfort energetico e acustico degli ambienti. Il progetto, redatto dall’architetto Simona Corpino, prevede la sostituzione degli infissi mantenendo le caratteristiche architettoniche esistenti, dai materiali alle partizioni, fino a montanti e colori. L’obiettivo è intervenire senza modificare i prospetti e senza alterare l’aspetto storico del monumento.

Il Bastione di Saint Remy è infatti un bene sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e si trova in un’area di particolare interesse storico, architettonico e archeologico.

Per l’intervento è arrivato anche il via libera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che il 21 luglio ha autorizzato i lavori imponendo precise prescrizioni. Dovranno essere sottoposte alla sua approvazione le tinte, la laccatura e la ferramenta dei nuovi infissi. I lavori dovranno inoltre essere eseguiti da un’impresa qualificata, con le opere edili appaltate nella categoria OG2 e la direzione affidata a un architetto abilitato.

Il progetto è stato verificato il 7 agosto dal Rup, l’architetto Maria Luisa Mulliri, prima dell’approvazione unanime della Giunta.

L’incarico affidato all’architetto Corpino comprende anche la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e il certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di 170mila euro.

L’intervento punta così a restituire funzionalità e sicurezza alla passeggiata coperta di uno dei monumenti simbolo di Cagliari, coniugando le esigenze di manutenzione con la tutela dell’identità storica del Bastione.