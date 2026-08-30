Una folla di 3 mila persone ha accolto il giornalista Sigfrido Ranucci a Florinas per il suo spettacolo “Diario di un trapezista”.

“Un’emozione incredibile! 3000 persone a Florinas, Alghero, per testimoniare il loro affetto dopo il mio allontanamento da Report”, ha scritto pubblicamente Ranucci. “Grazie Sardegna, la speranza di consegnare alle future generazioni un mondo migliore parte anche da qui.”

“Pensate quando dicono che tutto questi articoli sono serviti a delegittimarmi”, dice Ranucci salutando le tante persone presenti.

Ranucci non ha alcuna intenzione di accettare silenziosamente la scelta da parte della Rai di allontanarlo da Report, e lo ha ribadito sin dal primo istante.

“Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, anche da parte del fuoco amico della Rai. Cioe’ da coloro che sono stati ringraziati ieri da Mollicone per aver sollevato “cunei d’ombra” sul sottoscritto. Il gioco è fatto. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurro’ Report ma condurro’ la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Vi voglio bene, grazie per la vostra passione e dedizione che mi ha accompagnato per 30 anni”.