“Sardegna verso la zona rossa per la terza settimana”: undici Regioni in giallo, la beffa per l’Isola. Le anticipazioni del Corriere della Sera: la Sardegna dovrebbe restare zona rossa per altri sette giorni insieme alle sole Puglia e Valle d’Aosta. Mentre tutte le Regioni che sono state più colpite dal Covid, dalla Lombardia all’Emilia, dal Veneto alla Toscana, passeranno in giallo e potranno riaprire bar e ristoranti anche a cena da lunedì. In Sardegna ancora negozi ko e rischiamo di riaprire per ultimi.

Tutto dipenderà ovviamente dai dati ufficiali di venerdì e dall’indice Rt, ma il danno per la Sardegna è quello di rischiare di riaprire per ultimi mentre è in corso la battaglia sul coprifuoco. Salvini vuole spostarlo ben più tardi delle 22 e minaccia in caso contrario di non votare il nuovo decreto. La Sardegna dunque, secondo le anticipazioni del Corriere, potrebbe restare per la terza settimana di fila in zona rossa, una mazzata per tutti i negozi, i bar e i ristoranti, con spostamenti vietati anche all’interno del proprio Comune e il divieto di frequentare qualsiasi abitazione privata, anche di andare a trovare i genitori.