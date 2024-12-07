LA SITUAZIONE SINOTTICA EUROPEA È CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI UN PROFONDO SISTEMA CICLONICO CON MINIMI CHIUSI SIA AL SUOLO CHE IN QUOTALOCALIZZATI SUL MAR DEL NORD. A PARTIRE DALLE PROSSIME ORE IL SISTEMA CICLONICOSOPRA DESCRITTO SI MUOVERÀ VERSO SUD-EST RAGGIUNGENDO L’ITALIA CENTRO- SETTENTRIONALE TRA LE GIORNATE DI OGGI (07/12/2024) E DOMANI (08/12/2024) E
FAVORENDO L’AFFLUSSO DI ARIA FREDDA DI ORIGINE POLARE SUL MEDITERRANEO CENTRO-OCCIDENTALE.DALLA TARDA SERATA DI OGGI 07/12/2024 E FINO ALLA TARDA SERATA DI DOMANI (08/12/2024) LA SARDEGNA SARÀ INTERESSATA DA VENTI FORTI DA OVEST NORD-OVEST, CON RINFORZI SINO A BURRASCA SULLE FASCE COSTIERE OCCIDENTALI E SETTENTRIONALI E SUI RILIEVI MAGGIORI. TALE FENOMENO SARÀ ACCOMPAGNATO DA MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.
DURANTE LO STESSO PERIODO SI PREVEDONO INOLTRE PRECIPITAZIONI LOCALMENTE ANCHE ELEVATE IN PARTICOLARE SULLA SARDEGNA SETTENTRIONALE E CENTRO- OCCIDENTALE. LE PRECIPITAZIONI SARANNO PREVALENTEMENTE A CARATTERE DI ROVESCIO NEL CORSO DELLA NOTTE E PREVALENTEMENTE STRATIFORMI DURANTE LA GIORNATA DI DOMANI.