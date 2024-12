San Giovanni Suergiu, precipita mentre lavora in giardino: ricoverato al Brotzu dopo un volo di 5 metri. Brutta avventura per un 60 enne che stando alle prime ricostruzioni è caduto mentre potava una pianta: l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Brotzu, è in codice rosso, dunque in gravi condizioni dopo l’incidente riportato.