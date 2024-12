Si continua ad indagare sulla morte dei due coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e di Marisa Dessì, di 82. I due anziani sono stati ritrovati senza vita nel Quartiere del Sole a Cagliari da uno dei figli, ma non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto. Al momento, le autopsie effettuate ieri sui due corpi dal dottor Demontis non hanno dato le risposte sperate, e ci si concentra su ciò che i coniugi hanno mangiato nelle ore precedenti il decesso. Per questo, i RIS hanno provveduto al sequestro di tutto il cibo presente in casa. Particolare attenzione, su suggerimento del figlio, si presta a dei funghi acquistati che potrebbero aver provocato una seria intossicazione. Da quanto riscontrato fino a questo momento, però, non risultano chiamate al 118 e quindi nessuno ha potuto prestare soccorso. Per questo è fondamentale capire cosa è in che tempistiche abbia potuto provocare la morte dell’anziana coppia.