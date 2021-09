Sardegna, risalgono i contagi del virus con tre morti e un paziente grave in più: calano ancora i ricoveri

In Sardegna si registrano oggi 104 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.945 persone testate. Tre morti, sette ricoveri in meno, un paziente in più in terapia intensiva