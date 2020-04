Sardegna, il Coronavirus viaggia a rilento ma ci sono da piangere sette morti in più di ieri. Sono 975 i pazienti affetti da Corona Virus ad oggi in Sardegna. Sono 40 piu di ieri di cui 34 nella sola Provincia di Sassari giunta oggi a 654 casi. 3 casi in più in Città Metropolitana di Cagliari che arriva a quota 151. 1 caso in più a Oristano oggi a 29 casi. 2 pazienti in più a Nuoro oggi a 67. Nessun caso nel Sud Sardegna che resta ferma a 74 casi. Se si esclude il caso Sassari siamo a 6 casi soli in più oggi. Di questi 148 sono in ospedale (112 con sintomi e 31 in terapia intensiva), 697 sono in isolamento domiciliare per un totale di 840 positivi. I guariti sono 76 mentre i morti sono 59. I tamponi effettuati sono 8493 (ieri erano 7680). Nella foto, le due vittime di Aritzo e Cabras di oggi.