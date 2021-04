Sardegna a un passo dalla zona rossa, i Progressisti: “Informalmente già comunicato alla Regione”. L’indice Rt potrebbe condannare domani la Sardegna a una clamorosa zona rossa. Lo denuncia il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus sulla sua pagina Fb: “I dati che abbiamo avuto modo di conoscere, per ora informalmente, parlano della possibilità per la Sardegna di entrare la settimana prossima in ZONA ROSSA.

Abbiamo il diritto di sapere: per intervenire su quanto NON sta funzionando nella campagna vaccinale e di prevenzione del contagio e per evitare ulteriori danni alle categorie lavorative coinvolte. Imprenditori e lavoratori che sarebbe immorale informare all’ultimo momento, come già accaduto in passato, del fatto di non poter sollevare la serranda della propria attività”, dice Agus su Fb. La notizia circola già in Regione e viene data per probabile, perchè proprio l’indice Rt potrebbe essere il parametro decisivo per portare la Sardegna a un lockdown totale, tre settimane dopo la zona bianca.