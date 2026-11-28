40 anni e convive con la fibromialgia fin da bambina, tra dolori diffusi, mal di testa continui, antidolorifici temporanei e fatiche affrontate anche durante la gravidanza, “mentre nessuno riusciva ancora a dare un nome a ciò che provavo” racconta Stefania a CastedduOnline. “Solo dopo anni di esami, cambi di medico e un percorso di accertamenti approfonditi è arrivata la diagnosi, pur senza una cura definitiva ma la malattia c’era già da prima, mancava solo chi la riconoscesse”.

Oggi la donna è una mamma orgogliosa di una splendida bambina, un’artista e una musicista “e attraverso la creatività e la musica do spazio alla mia passione. Con CFU Italia ho trovato l’opportunità che cercavo: sentirmi utile, mettere la mia esperienza a disposizione degli altri e trasformare una parte del mio vissuto in qualcosa di positivo. Credo nell’importanza di fare rete, di sostenersi a vicenda e di far sentire meno sole le persone che convivono ogni giorno con un dolore invisibile agli occhi, ma profondamente presente nella loro vita. Perché anche dalla propria esperienza può nascere la forza per fare qualcosa di bello e importante per gli altri”.

Stefania Littera ha anche inciso un brano dedicato alla forza di combattere contro questo male oscuro che affligge migliaia di persone in tutta la Sardegna.