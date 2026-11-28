È accaduto ieri sera, un guasto ha interessato la trafficatissima arteria e ha lasciato al buio l’intero tratto.

I cittadini, colti alla sprovvista, hanno acceso il telefono per camminare, aiutati anche dai fari delle macchine in corsa.

Il pericolo principale è stato quello di inciampare nei marciapiedi deformati dalle radici degli alberi e di attraversare con il rischio di essere travolti.

La speranza è che il guasto sia stato occasionale e che, già da oggi, l’illuminazione pubblica riprenda a funzionare regolarmente.