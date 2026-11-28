La ricerca del relitto di una nave di interesse storico, ha portato un team di ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a perlustrare i fondali del Golfo del Messico, a circa 300 km dalle coste del Texas.

Un’anomalia individuata da un sonar nei fondali delle profondità marine, ha fatto ipotizzare la presenza nell’area di un relitto di interesse storico, affondato a seguito di un naufragio.

Quello che il sonar aveva individuato sembrava suggerire l’ipotesi di una nave circondata da un campo di detriti dispersi su un ampio fondale sabbioso.

Le ricerche avviate dal personale specializzato, facente parte del team di ricercatori, ha invece palesato uno scenario del tutto differente. Le immagini mostrate da uno speciale veicolo a comando remoto, denominato “ROV”, hanno ripreso una vasta pianura marina disseminata di forme metalliche squadrate che si sono rivelate essere lavatrici, frigoriferi e freezer.

Alcuni degli elettrodomestici erano presenti nell’area da diversi anni, poiché erano ricoperti da incrostazioni dovute ad organismi marini formatesi nel corso di alcuni decenni.

Altri si presentavano spaccati a causa di un forte impatto e mostravano ancora alcuni dei loro componenti in materiale plastico e rame, diventando, allo stesso tempo rifugio di creature marine che vivono abitualmente nelle profondità degli abissi.

Proseguendo l’esplorazione il veicolo ha mostrato ai tecnici le immagini di un container squarciato, da cui probabilmente erano fuoriusciti gli elettrodomestici durante l’affondamento e che per l’impatto si erano spaccati, mentre altri erano fuoriusciti solamente al momento in cui il container si era adagiato sul fondale per cui non si erano deformati ma solamente dispersi nella pianura sabbiosa.

Questa vicenda paradossale rappresenta, in tutta la sua gravità, il problema dell’inquinamento dei mari, dovuto spesso all’abbandono di materiali ed oggetti, spesso di grandi dimensioni, gettati in mare e fatti sparire senza nessuno scrupolo e che spesso rilasciano sostanze nocive per l’ambiente.