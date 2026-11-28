“Grazia Deledda Story” al Teatro delle Saline: matinée per le scuole e tre appuntamenti per il pubblico

Il 9 e 10 dicembre alle 10.30 repliche per gli studenti; il 10, 11 e 12 dicembre lo spettacolo serale scritto e diretto da Elisabetta Podda.

Prima ancora di diventare un mito della letteratura mondiale, prima di conquistare Stoccolma e la storia, c’era una donna sarda che aveva osato sognare oltre i confini della sua isola e del suo tempo. A lei, alla sua tenacia silenziosa e alla sua scrittura potente, è dedicato Grazia Deledda Story, lo spettacolo scritto e diretto da Elisabetta Podda

Un viaggio teatrale intenso nella vita della prima e unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura. Il 10 e 11 dicembre alle ore 21.00 e il 12 dicembre alle ore 19.00, il Teatro delle Saline di Cagliari ospita Grazia Deledda Story, spettacolo scritto e diretto da Elisabetta Podda e interpretato da Elisabetta Podda, Marta Proietti Orzella, Tiziana Martucci, Matteo Sbandi e Sveva Contu, in scena a cento anni dallo storico riconoscimento del 1926.

Ad arricchire il programma sono i matinée riservati alle scuole, fissati per il 9 e il 10 dicembre alle ore 10.30, che hanno registrato un’accoglienza entusiasta da parte di numerosi istituti. Tra parole, suggestioni tratte dai suoi romanzi e momenti chiave della sua biografia, Grazia Deledda Story racconta il coraggio e la libertà creativa di un’autrice capace di parlare al mondo partendo dalle radici della Sardegna.

Info e Biglietti : whatsapp + 39 349 453 4199

https://www.vivaticket.com/it/ticket/grazia-deledda-story/318531

Biglietto intero : € 14.00 – ridotto € 11.00 – scuole € 7.00