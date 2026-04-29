“Qualcuno ha provato a entrare, probabilmente pensando che, in vista della riapertura di maggio, fosse già tutto pronto da portare via”. Niente da fare, però, “per fortuna, da quanto abbiamo visto, non sembra siano riusciti nel loro intento. Ma resta tanta amarezza”.

È accaduto questa mattina, a rendere noto il tentativo dei ladri sono i gestori del locale situato in via Garibaldi. La porta socchiusa, forzata: pochi danni ma è “una notizia che fa male”.

“Sanluri per noi non è solo lavoro: è casa, è comunità.

Ed è proprio per questo che non ci fermiamo, anzi ripartiamo ancora più determinati”.

Un appello, infine, rivolto a tutti: “Vogliamo costruire qualcosa di bello insieme a voi: un luogo di incontro, di crescita e di collaborazione per tutti.

Se qualcuno ha visto o notato qualcosa tra ieri e stamattina, vi chiediamo gentilmente di farcelo sapere, anche in privato”.