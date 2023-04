Sanluri, decine di aspiranti pornoattori hanno sfidato il freddo per sostenere i provini

Un richiamo mediatico irresistibile, un’opportunità unica per tanti ma che, nella maggior parte di essi, ha sicuramente prevalso la voglia di non rendere pubblica quella devozione all’hard da protagonista: nonostante ciò i più audaci non si sono messi da parte e hanno sostenuto la prova, orale e pratica, per entrare a far parte di quel mondo dove gola e peccato calzano a pennello. È stato il debutto, la prima Kermesse Erotica in Sardegna, organizzata dal Patatina sexy disco, che, ieri e l’altro ieri, ha offerto la possibilita’ di entrare nel mondo a luci rosse da protagonista tramite due giorni di casting organizzati dallo studio di produzione Hard Spicy Lab condotti da Mary Rider e Capitano Eric. Tanti gli ospiti che in questi giorni hanno allietato le serate dei presenti che, come da copione, si sono intrattenuti con poc corn, wustel e patatine non di certo fritte e servite con ketchup e maionese. Insomma, l’hard piace sin dai tempi remoti ed è diventato un business per chi è “allergico” ai vestiti e al bigottismo che ancora è ben insito nella società anche se sotto le coperte, spesso e volentieri, cadono anche le più proclamate reticenze all’arte del piacere tanto professate con la facciata pubblica usata nella quotidianità.