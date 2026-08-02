Quella di Nicoletta Deidda è sicuramente una bellissima storia, quella di una ragazza che ha inseguito un sogno e che con tanta passione e sacrificio è riuscita a realizzarlo.

Già da bambina adorava le “macchinine” e sognava il mondo affascinante dei motori e della velocità.

Nel 1996, per motivi di lavoro legati alla sua famiglia, si trasferì da San Giovanni Suergiu ad Arzachena, dove coltivò sempre con maggior interesse la sua passione per il mondo dei motori sportivi; il caso volle che proprio nel parcheggio esterno alla sua scuola venisse allestito il parco assistenza del “Rally Costa Smeralda” e così Nicoletta, nel corso degli anni, in occasione della gara, riusciva a seguire sempre più da vicino quel mondo meraviglioso dei motori che l’aveva affascinata sin dalla giovanissima età.

Nel 2010 si trasferì ad Olbia e, successivamente, nel mese di marzo del 2011, iniziò a realizzare un suo piccolo grande sogno, ovverossia acquistare la sua mia prima macchina desiderata, una Citroën DS3 giallo-nera che soprannominò “Bumblebee”.

Nel mese di maggio dello stesso anno, creò su alcuni social “il gruppo DS3 Sardegna”, con l’intento di riunire tutti i possessori sardi della nota berlina sportiva. Con il passare del tempo, iniziò ad organizzare diversi raduni ed in particolare quelli in occasione del Rally d’Italia-Sardegna, dove si dedicò, tra l’altro, ad accompagnare gli appassionati a scoprire le tappe della gara ed a vivere le emozioni uniche delle premiazioni finali.

Nel marzo 2013, finalmente, arrivò la proposta di partecipare, come navigatrice, al suo primo rally, il Ronde Terra Sarda, insieme a Fabio Modena su Opel Astra GSI. Da quel momento iniziò ufficialmente la sua avventura nel mondo del motorsport.

Nel 2015 diede vita ad un’importante iniziativa a scopo benefico, realizzando il suo primo calendario fotografico, il cui ricavato venne devoluto a tre famiglie colpite dall’alluvione del 18 novembre 2013 a Olbia. Gli scatti, realizzati da Stefano Sciretti, la ritrassero con la tuta da rally e con “Bumblebee”.

L’iniziativa fu ripetuta anche nell’anno successivo, destinando il ricavato all’associazione Sensibilmente Onlus, impegnata nella sensibilizzazione sull’autismo e ad altre due famiglie di Olbia, colpite duramente dall’alluvione.

Nel 2017 realizzò il sogno di debuttare come pilota: partecipò al Rally dei Nuraghi e del Vermentino, con Silvia Caddeo, formando un equipaggio tutto al femminile su Peugeot 206 RC. Nello stesso anno partecipò anche al Rally Costa Smeralda, con Elisa Cavasin, sempre su Peugeot 206 RC.

Nel 2018 registrò un’altra partecipazione da pilota al Rally dei Nuraghi e del Vermentino, di nuovo con Elisa Cavasin, ma su un’automobile diversa, una Citroën Saxo; nello stesso anno riuscì ad alternare le gare da pilota ad altre partecipazioni come navigatrice.

La sua ascesa subì un improvviso rallentamento nel 2020, a causa di un grave lutto familiare ed un blocco totale per la pandemia legata al Covid-19.

Riprese l’attività nel 2021, come navigatrice e nel 2023 arrivà il successo nel Campionato Rally Coppa di Zona 7 nella classe RSTB, mentre nel 2024 arrivò quello nel Campionato Rally Coppa di Zona 10 nella classe N3.

Successivamente, nel 2025, coronò il sogno di possedere un’autovettura propria: acquistò una Citroen Saxo VTS che dovette allestire da zero, con tanti sacrifici, ma con una passione smisurata, arrivando così a creare “PinkPanter”.

Nicoletta Deidda, insieme alla navigatrice Ilaria Porcu, vinceranno nel 2025 il Campionato Delegazione Sardegna Dame e il Campionato Nazionale Rally Coppa di Zona 10 nel trofeo femminile.

Dopo aver vinto la categoria femminile al Rally del Sulcis Iglesiente, insieme a Luisa Murtas e il Rally Golfo dell’Asinara insieme a Giustina Cossu, proprio nella serata della premiazione al T-Hotel è giunta la notizia di aver raggiunto l’accesso alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, che si terrà tra il 13 ed il 15 Novembre al Rally Città di Lucca.

Nel video, Nicoletta Deidda racconta la sua storia.