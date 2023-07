San Michele, Is Mirrionis e Mulinu Becciu: ecco i rioni delle discariche a Cagliari

San Michele, Is Mirrionis e Mulinu Becciu. Sono i rioni di Cagliari inquinati da discariche spuntano agli angoli delle strade. Le immagini pubblicate dal capogruppo Pd Fabrizio Marcello che ha realizzato un dossier fotografico e registrato qualche video. Tante le vie coinvolte: piazza Medaglia Miracolosa, via Podgora, via Bosco Cappuccio, piazza padre Abbo, via is Maglias, via Quirra e piazza delle Muse.

“Cagliari e i quartieri di Sant’Avendrace, Is Mirrionis, San Michele, Mulinu Becciu sono in queste condizioni, con temperature che superano i 40 gradi, accusa Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “Il primo cittadino continua a sostenere “Cagliari con me città pulita, in 4 anni del mio mandato le tasse sulla Tari sono diminuite”. Invece la narrazione è diversa. Cagliari risulta essere una delle più care, addirittura arriva a quota 395 euro. A Milano si pagano invece 338 euro; a Venezia e a Palermo 332; a Torino per 331; a Roma 314 euro; a Bologna 228 euro, a Firenze”. Cita poi i dati delle tasse sulla Tari: