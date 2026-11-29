Interi quartieri illuminati solo dalla luna, quando c’è, e dalle torce degli smartphone dei residenti che, per paura di inciampare, azionano il dispositivo: un problema che andrebbe avanti da almeno due settimane circa e che, nonostante le segnalazioni agli enti preposti, niente è ancora cambiato.

Le immagini pubblicate sono di ieri sera e il buio pesto che avvolge le vie è più eloquente di qualsiasi commento.

La speranza dei cittadini è quella che il guasto venga riparato in tempi brevi, “anche solo uscire in strada per riporre i bidoni della spazzatura è un problema e per lavoratori e studenti che la mattina escono presto, il pericolo è quello di essere travolti da qualche macchina in corsa” spiega un residente.