L’Evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Nureci, in collaborazione con l’Associazione Marotto Sound ed ha visto la partecipazione di importanti Club di auto storiche, di moto e delle stupende auto “Tuning”.

Sin dalle prime ore del mattino, numerose autovetture hanno raggiunto l’abitato di Nureci, provenienti da diverse località della Sardegna e si sono schierate nelle aree a loro dedicate lungo la via Ungheria. Contemporaneamente, raggiungevano il raduno anche le motociclette, per la gioia dei tantissimi appassionati delle due ruote.

All’arrivo, l’Associazione Marotto Sound ha regalato una medaglia ricordo per ogni auto e per ogni moto partecipante al raduno.

Nonostante le condizioni meteo avverse, caratterizzate da un’alternanza di pioggia e di schiarite, gli equipaggi hanno realizzato una prestigiosa esposizione che ben presto ha attirato l’attenzione dei visitatori.

Il pubblico intervenuto all’evento, ha potuto così ammirare le bellissime Fiat 500 presentate dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari e le impeccabili moto dell’associazione A.S.D. Svalvolati Bikers Cagliari.

Grande successo hanno riscosso le autovetture presentate dal “Gruppo Old Cars Friends”, numerose e curatissime come sempre, con esemplari di gran pregio ed interesse tra cui la Fiat 500 F del 1966, la Fiat 500 L del 1970, la Fiat 500 L di color acquamarina, la Lancia Fulvia Berlina del 1970, la Ford Escort Mk1 XL del 1970, la Lancia 2000 del 1973, la Lancia Fulvia Coupé del 1976, l’Austin Mini Hle del 1983 ed ancora: Mitsubishi Pajero del 1987, Mercedes 190 E 201 del 1987, Mercedes 190 del 1990, Renault Clio del 1995, Fiat Barchetta del 1997, Bmw 520i del 2000, Fiat Coupé del 2000, Jaguar S-Type del 2004.

Presenti, inoltre, anche altre bellissime autovetture come la rarissima “Baldi Frog” del 1975, le sportive Alfa Romeo 155 e Alfa Romeo 33 ed un’impeccabile Fiat 900 T pulmino.

Nel corso della mattinata, è stato offerto un graditissimo aperitivo a tutti i partecipanti. Il gustoso pranzo conviviale ha accompagnato il trascorrere delle ore nel primissimo pomeriggio, cui sono seguiti i ringraziamenti per gli organizzatori ed i Club partecipanti. Particolarmente emozionante è stato il ricordo di Gianfranco Pazzola, recentemente scomparso, un grande tifoso del Cagliari, stimatissimo professionista ed autore di una lunga attività di promozione del patrimonio culturale ed etnografico della Sardegna, portata avanti da tantissimi anni mediante l’utilizzo dei social media, legato da numerosi anni alla comunità di Nureci.

Durante la giornata si sono tenute le esibizioni sportive, con Michele Pilia e il “Drift Show” con Raffaele Marotto e la presentazione di Mirko Piras.

Nel pomeriggio, si sono tenute le prove di Audio, SPL e scarico, per la gioia dei tantissimi appassionati che hanno potuto ammirare le fantastiche auto “Tuning”.

Il Motor Day di Nureci ha dato, inoltre, un importante contributo alla solidarietà: parte del ricavato della manifestazione, infatti, è stato devoluto a sostegno del progetto “Un sorriso per la vita”, portato avanti dall’associazione A.S.D. Svalvolati Bikers Cagliari, a sostegno dei piccoli pazienti dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari.

Una terza edizione del Motor Day di Nureci, tenutasi domenica 15 Novembre, assolutamente da ricordare.