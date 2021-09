Rubano capi di abbigliamento da Carrefour, due algerini arrestati a San Sperate.

E’ accaduto ieri sera a San Sperate. I Carabinieri della stazione di Decimomannu hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso due algerini, di 26 e 25 anni, entrambi domiciliati presso il CAS di Monastir. I due sono stati bloccati all’interno del centro commerciale Carrefour lungi sulla SS131, dove poco prima avevano asportato vari capi di vestiario per un valore complessivo di circa €170. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, dove hanno pernottato in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai gestori del punto vendita.