1° ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa della cara e indimenticabile
Rosaria Murru
In Visioli
Il marito Giuseppe, i figli Mario, Stefano, Davide, Renato,
Rita con Mirko, i nipoti Francesco, Elena, Sofia e parenti
tutti invitano e ringraziano quanti vorranno unirsi
in ricordo nella Santa Messa che verrà celebrata
Venerdì 25 Settembre alle ore 19.00 nella
Parrocchia dello Spirito Santo in Selargius.
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