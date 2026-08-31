RADIO ZAMPETTA SARDA: ” QUARTU, VITTIMA DI SMARRIMENTO SI CERCA LA FAMIGLIA.”
Vaga da giorni un gatto presumibilmente femmina ma non c’ è la certezza del sesso, dal manto nero (non si esclude qualche macchia chiara sul pancino, non si è lasciata vedere bene) tra Via Pascoli, Petrarca, Tasso e Mascagni a Quartu Sant’Elena ed è in grave pericolo in strada.
Ha un collarino, è molto spaventata, diffidente e affamatissima. È tenuta benissimo, quindi è sicuramente di casa.
I proprietari potrebbero non avere i social, serve il passaparola tra vicini e negozi.
Chi la riconosce contatti subito
Radio Zampetta Sarda al
348 0941632.
Si ringrazia per la collaborazione, la vera forza è nei nostri lettori che con le condivisioni, aumentano le possibilità di ritrovare la famiglia di questa povera creatura.