RADIO ZAMPETTA SARDA: ” QUARTU, VITTIMA DI SMARRIMENTO SI CERCA LA FAMIGLIA.”

Vaga da giorni un gatto presumibilmente femmina ma non c’ è la certezza del sesso, dal manto nero (non si esclude qualche macchia chiara sul pancino, non si è lasciata vedere bene) tra Via Pascoli, Petrarca, Tasso e Mascagni a Quartu Sant’Elena ed è in grave pericolo in strada.

Ha un collarino, è molto spaventata, diffidente e affamatissima. È tenuta benissimo, quindi è sicuramente di casa.

I proprietari potrebbero non avere i social, serve il passaparola tra vicini e negozi.

Chi la riconosce contatti subito

Radio Zampetta Sarda al

348 0941632.

Si ringrazia per la collaborazione, la vera forza è nei nostri lettori che con le condivisioni, aumentano le possibilità di ritrovare la famiglia di questa povera creatura.