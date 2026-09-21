Giù anche l’ultimo pezzo interno del mercato di San Benedetto che, di fatto, non esiste più. Sopravvivono solo le due facciate su via Pacinotti e via Bacaredda, peraltro anche quelle molto malandate e compromesse come è evidente anche da uno sguardo superficiale. E dunque, addio a un pezzo di storia e identità: non doveva andare così, perché il progetto prevedeva solo una ristrutturazione ma, dopo un anno e mezzo di lavori più o meno a singhiozzo all’interno, si è deciso di demolire tutto.

Con tutto quello che ne consegue: dubbi, perplessità, tempi che si allungano, costi che lievitano e progetto poco chiaro.

A esprimere dubbi e perplessità sono già alcuni consiglieri comunali di opposizione, ma si attendono comunicazioni ufficiali in aula da parte dell’amministrazione.