RADIO ZAMPETTA SARDA, RITROVATA E MAI RECLAMATA CERCA ADOZIONE.

Questa meraviglia è stata trovata in Via Tasso / Via Petrarca a Quartu Sant’Elena il 23 agosto.

Aveva un collarino in gomma (non antiparassitario), è chiaramente una gattina di casa che si è persa o è stata abbandonata.

Capita quando muore il padrone che i gatti vengano messi in strada, questa è la spiegazione più plausibile, perchè nonostante i diversi appelli pubblicati su Casteddu Online e sulla pagina di Radio Zampetta Sarda, nessuno la cerca.

Le abbiamo dato una identità chiamandola Martina, ha quasi 1 anno. È una panterina domestica dal pelo nero lucido e occhi gialli stupendi.

Dalla visita veterinaria del dott. Gianmarco Piano del Centro Veterinario Sardo a Cagliari, è risultata SANISSIMA: test FIV/FeLV negativo, emocromo e biochimico perfetti, con libretto sanitario.

Ha una cicatrice nel pancino riconducibile a possibile sterilizzazione, aspettiamo per conferma qualche settimane per avere conferma.

È dolcissima, risponde quando le parli, ma è ancora un po’ spaventata: ha bisogno di una famiglia paziente che le dia tempo e amore.

Ha un forte istinto predatorio, per questo cerchiamo per lei un’adozione SUPER PROTETTA: solo in appartamento in sicurezza, senza accesso a giardini, strade o balconi non messi in sicurezza con reti. È meritevole di una vera famiglia per sempre.

Potete venire a conoscerla senza impegno, si dà priorità ad adozioni a Cagliari, Quartu e hinterland.

Per info e adozione contattate la redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.

Condividete per favore, aiutiamo Martina a trovare casa!