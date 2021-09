Radio Zampetta Sarda: si cerca adozione del cuore a Capoterra per Pilar

CAPOTERRA SI CERCANO EVENTUALI PADRONI O ADOZIONE DEL CUORE.

SARDEGNA

L’ABBIAMO CHIAMATA PILAR.

QUESTA MERAVIGLIOSA CUCCIOLA,

È STATA TROVATA NELLE CAMPAGNE DI CAPOTERRA DA UNA RAGAZZA MERAVIGLIOSA, SOLA, AFFAMATA, FORSE ABBANDONATA?

CERCHIAMO CHI EVENTUALMENTE L’HA PERSA E SE NON TROVEREMO CHI LA RECLAMERÀ LE CERCHEREMO UNA BELLA FAMIGLIA .

AVRÀ CIRCA DUE O TRE MESI.

FUTURA TAGLIA MEDIA.

VERRÀ DATA CON TUTTI I VACCINI IN REGOLA E CHIP. VERRÀ DATA IN ADOZIONE CON TUTTI I CONTROLLI DI PRE E POST AFFIDO E SOPRATTUTTO IN FUTURO LA STERILIZZAZIONE OBBLIGATORIA.

PER INFORMAZIONI BIA 3471556178 (mandare prima un messaggio su WhatsApp)

