Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. I venti saranno generalmente deboli o moderati e il mare da quasi calmo a poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Sarà pertanto un venerdì di sole, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. Allerta meteo per calore intenso in diverse aree della Sardegna.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba