Quartu, raffica di tamponi in poche ore nella palestra di via Nenni: “Solo due cittadini positivi”

Sono stati ottantaquattro i tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime ore nella palestra di via Nenni a Quartu Sant’Elena. E le persone positive scovate, quattro, sono state subito segnalate all’Ats per il nuovo tampone molecolare che può o confermare o “smentire” il contagio. Numeri, quelli legati ai tamponi, decisamente alti, se paragonati al numero di ore di attività del centro: quattro. Il Comune, inoltre, ha deciso di contribuire ulteriormente all’iniziativa della rete di collaborazione avviata con l’Ats Sardegna per l’effettuazione dei test antigenici rapidi anche per il mese di ottobre, garantendo un ulteriore contributo

straordinario di 10mila euro a favore dell’accademia del Primo Soccorso di viale Colombo. A snocciolare i numeri legati ai test di ieri è il sindaco Graziano Milia. A livello generale, i positivi totali in città “sono trentasette, uno in meno rispetto a ieri. Quattro persone sono ricoverate all’ospedale”.