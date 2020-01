Quartu, l’ultima libreria: la storica chiusura diventa un caso politico, accuse in Comune. Il consigliere comunale Francesco Piludu è amaro: “In questi giorni abbiamo ricevuto una brutta notizia: La libreria car.li ha chiusoQuel posto speciale dove ognuno poteva prendersi una pausa dagli affanni quotidiani e perdersi fra gli scaffali pieni di titoli che profumavano di carta, ha abbassato la serranda per sempre. L’ultima vera libreria rimasta in città non ci sarà più.

Dopo anni di disinvestimenti sul settore culturale, con una biblioteca centrale ad orario ridotto, con libri ammassati in un deposito, con praticamente nessuna attività legata al patrimonio letterario, se non grazie ad alcuni privati e operatori, che collaborano in particolare con la biblioteca di Flumini, una nuova brutta notizia.

I bandi per il sostegno a lettura, come “Città che legge” del MiBACT in collaborazione con Anci, Centro per il libro e la lettura e Fondazione CON IL SUD, sono fondamentali per incentivare le azioni locali di promozione della lettura ed anche l’acquisto di libri, permettendo in particolare alle librerie indipendenti di poter lavorare.