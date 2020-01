Luigi Lai incanta Cagliari con le sue launeddas, “show” al concerto per il Capodanno ortodosso

di Paolo Piu

A ottantasette anni è ancora il numero uno indiscusso delle launeddas: Luigi Lai incanta il migliaio di spettatori presenti nell’auditorium del Conservatorio di musica di Cagliari con una doppia esibizione, prima e dopo la band bielorussa dei Marou, da applausi. Il “maestro”, accompagnato da un gruppo di musicisti del Conservatorio, ha letteralmente “scaldato” la platea (presenti in prima fila, tra gli altri, il nuovo arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e il vicesindaco Giorgio Angius) arrivata per godersi un pomeriggio musicale “di festa”, in occasione del Natale e del Capodanno della vasta comunità ortodossa presente in Sardegna. Lai, rispettando pienamente l'”universalità” della musica, ha suonato anche qualche strofa della storica e famosissima canzone sovietica “Katiuscia”. Una sorpresa anche per i tanti stranieri, uomini e donne, seduti nelle poltroncine del “mini teatro” di piazza Porrino per l’evento curato dal consolato bielorusso.

Sardegna e Est Europa che si incontrano grazie alla musica, insomma, anche grazie alla band dei Marou, protagonisti nel 2015 delle selezioni nazionali per l’Eurovision.