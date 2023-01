Quartu, incivili scatenati al Pirastu: “Rifiuti lasciati e dati alle fiamme sotto il cartello di una telecamera”

L’ultimo blitz stanotte. Approfittando del buio e dei controlli praticamente assenti, qualcuno ha scaricato in via Picci, rione Pirastu di Quartu Sant’Elena, un camion strapieno di scarti edili: cemento, mattoni, piastrelle. Tutto lasciato nelle campagne, accanto ad altri rifiuti e a ciò che resta di roghi tossici di spazzatura. E, beffa delle beffe, accanto ad un cartello nel quale è issata l’immagine di una telecamera e l’avviso: “zona videosorvegliata”. Probabile, magari con le telecamere trappola o mobili, fatto sta che da due mesi è il valzer della discarica selvaggia. Lo testimoniano i residenti stessi, come Michael Basciu: “Hanno lasciato spazzatura pure in mezzo alla strada, impedendoci il passaggio con le nostre automobili. Ogni giorno danno fuoco ai rifiuti, alcuni sono anche pericolosi, mi riferisco a delle bombole e bombolette”. Gli abitanti della zona, scontato dirlo, sono praticamente furiosi.

“Le istituzioni non fanno nulla, tra poco non potremo nemmeno più uscire dalle nostre abitazioni a causa della mole immensa di spazzatura abbandonata. Il Comune ha messo un cartello di avviso della presenza di una telecamera, ma sinora abbiamo visto solo il disegno e nessun occhio elettronico mai realmente montato in forma fissa”.