Abbi Group diventa Società Benefit

Si tratta di un nuovo modo di fare impresa, di un‘evoluzione del concetto stesso di azienda. Al contrario delle società tradizionali, che hanno come unico fine la distribuzione dei dividendi tra gli azionisti, le società benefit affiancano all’obiettivo del profitto lo scopo di avere un impatto positivo sulle persone, la comunità e i territori, raggiungendo quindi una reale sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Caratteristica fondamentale è quella di affiancare allo scopo di lucro una o più finalità orientate al beneficio comune.

“Siamo davvero orgogliosi di cominciare il nuovo anno con l’acquisizione del titolo di Società Benefit, per noi frutto di un naturale percorso evolutivo del nostro modello imprenditoriale da sempre incentrato su uno sviluppo sostenibile.” Dichiara Stefano Ibba, Direttore Generale Abbi Group.

Da sempre il Gruppo Abbi aggiunge alle proprie attività profit un profondo impegno sul territorio, portando avanti molteplici iniziative sociali, culturali e sportive con finalità no profit, che abbiano ricadute tangibili sul bene della collettività e dell’ambiente operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

“La trasformazione giuridica in Società Benefit nasce dalla volontà della nostra azienda di assumere un impegno formale a favore della comunità, delle persone e del territorio in cui operiamo. Un impegno che da sempre abbiamo messo al centro della nostra strategia aziendale che ha lo scopo di posizionarci sul mercato non solo come azienda orientata al profitto, ma anche alla generazione di valore nel tessuto sociale in cui opera”. Afferma Giangiacomo Ibba, Presidente Abbi Group.

I punti chiave che delineano da sempre l’orizzonte di azione del Gruppo sono stati così tradotti in finalità specifiche di beneficio comune, tra i quali troviamola sponsorizzazione di attività culturali e sportive del territorio, le erogazioni liberali a enti di natura benefica e la devoluzione di derrate alimentari alle Onlus del territorio. Tutte azioni misurabili che il Gruppo Abbi dovrà perseguire nel 2023 e che rispondono ampiamente all’esigenza etica di affiancare gli interessi della collettività a quelli dell’impresa.

Con il titolo di Società Benefit l’azienda rinnova in modo inequivocabile la promessa fatta ai propri stakeholder di impegnarsi per il bene della comunità e del territorio in cui opera.