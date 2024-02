Quartu, incendio all’ultimo piano di un palazzo a Pitz’e Serra: 72enne intossicata portata al Brotzu

Paura a Quartu Sant’Elena per un incendio scoppiato in via Germania, all’interno di un appartamento al settimo piano di una palazzina. Un’anziana di 72 anni è stata portata al Brotzu in codice rosso perchè è rimasta intossicata: le sue condizioni sono abbastanza gravi ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono piombati i vigili del fuoco dalla sede centrale di viale Marconi: con il supporto di un’autobotte e un’autoscala sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che raggiungessero tutta la palazzina. Spaventati, ovviamente, gli altri inquilini, che sono stati fatti evacuare temporaneamente per motivi di sicurezza dagli stessi pompieri. I danni all’appartamento e alla porzione di facciata avvolta dalle fiamme sono ingenti.