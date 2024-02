Violenza a Selargius, si invaghisce della fidanzata di un ragazzino e lo pesta assieme ad altri 10 bulli

Si è invaghito della fidanzata di un ragazzino dell’hinterland. E l’ha picchiato in una piazza di Selargius assieme al branco dei bulli: un vero e proprio pestaggio brutale. Per un minore è scattato l’istituto della messa in prova, dopo la decisione del gip del tribunale minorile Michela Capone su richiesta del pm Maria Virginia Boi. I fatti risalgono al marzo del 2022. Gli altri componenti del branco già identificati sono maggiorenni e indagati (pm Andrea Massidda). L’accusa è quella di lesioni gravi che hanno causato alla giovane vittima dell’aggressione (difeso dall’avvocato Gino Emanuele Melis) un trauma cranio facciale, lussazione spalla sinistra e la frattura delle ossa nasali e una malattia guaribile in oltre 40 giorni. Il ragazzino è stato preso a calci, pugni e colpi di casco.