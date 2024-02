Viene bloccato all’ingresso del concerto di Laura Pausini e spara 17 colpi di pistola: nessun ferito

Momenti di altissima tensione al concerto della nostra Laura Pausini, impegnata nel tour mondiale che ha fatto tappa a Parigi. Ieri sera un uomo ha sparato 17 colpi di pistola contro l’ingresso secondario della Accor Hotel Arena perché non gli è stato permesso di entrare al concerto. Per fortuna, nessuno è stato ferito. A riportare i fatti è “Le Parisien”: l’uomo si è presentato davanti all’ingresso Vip dell’Arena senza biglietto o invito con la pretesa di entrare ma non gli è stato consentito. A quel punto, l’uomo è andato verso l’uscita d’emergenza e ha sparato con una semiautomatica calibro 7,65 contro una porta a vetri. Tutto si è concluso per il meglio e l’uomo è stato arrestato. Il concerto, sold out, si è svolto regolarmente e il tour proseguirà verso la Svizzera e la Germania prima di sbarcare in America Latina.