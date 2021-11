Quartu, il Covid entra nella scuola media di via Tiziano: decine di alunni finiscono a casa

Tre aule dell’istituto secondario Rosas, in via Tiziano a Quartu Sant’Elena, da oggi, sono vuote. Alunni a casa, stop alla didattica in presenza dopo un caso, accertato, di positività al Coronavirus: si tratta delle classi prima, seconda e terza delle sezioni B, C e D. E, stando a quanto trapela, a essere risultato positivo sarebbe un professore. Ecco perchè il provvedimento è scattato per ben tre sezioni. Il documento ufficiale è stato firmato dalla dirigente scolastica Maria Iole Nieddu e dall’Ats stessa confermano che si tratta di Covid. Tutti a casa, decine di alunni in attesa della telefonata da parte dei medici dell’Azienda per la tutela della salute con la comunicazione della data nella quale dovranno recarsi nel padiglione di via Romagna a Cagliari per effettuare il tampone. Non si conoscono i tempi legati all’esecuzione dei test: è molto probabile che, come in altri casi, saranno definite più date per evitare lunghe file fuori dalla Cittadella della salute.

Era da almeno un mese che a Quartu non si registravano casi di Coronavirus dentro le scuole. Sarà compito dell’Ats comunicare, nei prossimi giorni, i risultati dei tamponi eseguiti. La speranza di tutti è che non si sia sviluppato nessun focolaio.