Strada sventrata sulla Provinciale 18, emergenza a Castiadas: “Complimenti per i lavori”

Voragini su voragini, l’acqua che sommerge tutto e l’asfalto della Provinciale 18 che crolla, a Castiadas.

Cartoline del maltempo, finita l’emergenza legata alla forte pioggia restano i danni, pesanti, in tutto il Cagliaritano. Dopo i crolli sono arrivati gli operai, subito dopo i carabinieri, che hanno piazzato delle transenne. Una data sicura per l’avvio dei lavori, indispensabili per rimettere in sesto la carreggiata? Non è dato saperli.