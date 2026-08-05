Lo strano caso dell’Ufo sigariforme colorato: avvistato in quasi tutta la Sardegna, segnalazioni anche dal resto di Italia. C’è chi è sicuro che sia il trenino dei satelliti Starlink e chi, invece, sostiene che sia ben diverso. Rimane, al momento, il mistero.

Del caso si è interessato anche Ufo Sardegna news: “Luci verdi nel cielo della Sardegna: numerose segnalazioni da tutta l’isola

Proseguono le segnalazioni del fenomeno luminoso osservato ieri sera nei cieli della Sardegna. Dopo il primo avvistamento dalla zona di Macomer, numerosi testimoni hanno riferito di aver visto una lunga fila di luci di colore verde anche da altre località dell’isola.

Secondo quanto riportato da Casteddu Online, il fenomeno potrebbe essere riconducibile alla costellazione di satelliti Starlink. Tuttavia, diversi osservatori sottolineano una caratteristica insolita: le luci apparivano di colore verde e non come il classico “trenino” di punti luminosi bianchi normalmente associato ai satelliti.

Ulteriori segnalazioni sono giunte anche dal nord Italia, facendo pensare a un evento osservabile su un’ampia area geografica.

UFOSARDEGNA NEWS ha immediatamente diffuso l’allerta attraverso il canale Telegram U.N.I. ALERT SARDEGNA e sta raccogliendo nuove testimonianze, fotografie e video per documentare il fenomeno e favorirne una corretta identificazione.

In evidenza: la foto scattata in provincia di Parma del fenomeno luminoso osservato anche dalla Sardegna”.