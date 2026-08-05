Sanità, crisi neonatologia al SS Trinità: “Annunci su Instagram per la ricerca urgente di pediatri e neo-specializzati in libera professione per coprire i turni”.

Il reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Santissima Trinità” di Is Mirrionis versa in una condizione drammatica: la forte carenza organica di medici pediatri — accentuata dai trasferimenti presso l’A.O. Brotzu tramite periodi di aspettativa — rischia di compromettere la continuità assistenziale per i neonati e di condurre alla chiusura definitiva di un servizio essenziale per il territorio.

A denunciare lo stato di emergenza della struttura cagliaritana è il consigliere regionale Sorgia, che ha depositato un’interrogazione formale indirizzata alla Presidente della Regione, nonché Assessore della Sanità ad interim, per chiedere risposte immediate, programmazione e massima trasparenza.

Al centro dell’atto d’ispezione figurano diverse criticità gestionali e organizzative.

Fa discutere la comparsa su piattaforme social, come Instagram, di annunci per la ricerca urgente di pediatri e neo-specializzati in libera professione per coprire i turni al Santissima Trinità, con compensi fissati a 100 €/ora.

Una modalità estemporanea che sostituisce una reale e rigorosa pianificazione delle risorse umane.

Diritti dei lavoratori e arretrati congelati: a fronte delle ingenti risorse impiegate per le prestazioni esterne gettoniste, il personale dipendente già in servizio subisce continui ritardi nell’erogazione delle competenze accessorie spettanti, tra cui il saldo degli arretrati dei buoni pasto.

La Direzione Generale non ha ancora fornito alcuna rendicontazione né riscontro formale alle ripetute istanze delle organizzazioni sindacali circa i criteri di assegnazione e allocazione del personale infermieristico e degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) di nuova assunzione.

Viene segnalato il totale silenzio istituzionale rispetto alle richieste dei rappresentanti dei lavoratori per l’avvio di idonee indagini interne volte a chiarire le scelte organizzative dell’Ufficio Infermieristico.

«Garantire la tutela della salute neonatale e la dignità professionale degli operatori sanitari deve essere la priorità assoluta», dichiara il consigliere regionale Sorgia.

Con l’interrogazione presentata, il consigliere chiede alla Giunta regionale quali azioni urgenti e strutturali s’intendano adottare per stabilizzare la pianta organica di Neonatologia, definire tempi certi per il pagamento degli arretrati ai dipendenti e fare piena luce sulle criticità gestionali e sui rapporti con le rappresentanze sindacali.