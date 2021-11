Addio al papà delle giostre di Decimomannu e Uta, è morto a 62 anni Amerigo Duville

Cagliari e tutto il Campidano in lacrime per Amerigo Duville, è morto a sessantadue anni uno dei papà delle giostre delle sagre di Santa Greca di Decimomannu e Santa Maria di Uta. Nato a Cagliari, con i suoi seggiolini volanti, i famosi “calcinculo”, ha fatto divertire più di una generazione. La sua presenza alle feste paesane era sempre garanzia di divertimento. Malato da tempo, è stato stroncato da un male incurabile contro il quale stava lottando da dieci anni. Negli ultimi tempi aveva aperto una sala feste, insieme alla sorella, proprio a Sant’Antioco. Amerigo Duville lascia la moglie e una figlia. La notizia delle sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei suoi tanti colleghi giostrai.

Tra chi lo ricorda in lacrime c’è Gianluigi Mura: “Perdiamo uno dei nostri papà giostrai, tra i più longevi, conosciuto anche fuori dalla Sardegna. La morte di Amerigo è un grosso dispiacere, ha sempre lavorato per far divertire gli altri e per garantire un futuro alla sua famiglia”.